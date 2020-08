Místo k odpočinku budí rozpaky. Když se nebude líbit, zmizí, slibuje město

Po Malostranském náměstí a Smetanově nábřeží se nový odpočinkový plácek objevil U Mrázovky na pražských Malvazinkách. "Nelíbí se mi to. Je to divný. Kdyby to bylo zelený, tak by to bylo třeba dobrý. Ale takhle je to hrozný," zhodnotil jeden z tamních obyvatel. "Je to příšerný. Vypadá to jako lešení, co tady někdo zapomněl," připojil své hodnocení další.



A podobný názor měla většina kolemjdoucích. Umístění totiž není příliš šťastné, narušuje například parkování před tamním obchodem. "Lidi chudáci, kteří tady mají parkovat, to jsou ti důchodci, teď nemají kde," vyjasnil jeden z kolemjdoucích.



"Ta umělecká instalace, která tam je a roste, tak bude za dva týdny hotová a bude v podstatě takovou vyhlídkou. V plánu dlouhodobém je přeměnit dnes nefungující lokalitu na něco co funguje, na nějaký příjemný plácek," vyložil tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Marek Vácha.



Že se to moc nepovedlo ale uznává i vedení Prahy, které projekt zaplatilo z městské kasy. "Já to provedení považuji za velice nešťastné, ale byl jsem ujištěn, že v příštím týdnu proběhne schůzka mezi zástupci městské části Praha 5 a Institutu plánovaní a rozvoje a pokusí se to doladit tak, aby to skutečně sloužilo smysluplně tomu zamýšlenému účelu," vyjádřil se primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Spíš než pohoda s přáteli tam navíc podle tamních obyvatel hrozí nebezpečí úrazu. "Je nebezpečný tady sedět v tý zatáčce, protože když auta večer vyjedou z ní, tak je to prudký," prohlásila žena s dítětem.



Odpočinkový plácek zatím téměř nikdo nevyužívá. Často je místem setkávání lidí bez domova nebo mládeže, která tam zanechá stopy. Celý projekt, který dostal název Symbiont, má být pouze dočasný. Bude se ještě vyhodnocovat, jestli se osvědčí. Pokud ne, vše zase zmizí.