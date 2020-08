Místo k vodě pro vánoční stromek! Tady si můžete s předstihem vybrat

Jedním z nich je i pan Vlastimil Svoboda z Prostějovska. Svým krokem chce lidem trochu ulevit v každoročním předvánočním stresu. Jeho jehličnanová plantáž u Čechovic-Záhoří nabízí zhruba 2000 stromů. "Vánoční" velikosti dorostla zhruba desetina.

"Plantáž jsem chystal pět let a celou dobu jsem plánoval, že stromky budu prodávat v létě. Zveřejnil jsem to ale až teď. Zájem je, už jsem prodal několik stromků," řekl Svoboda. Na jeho plantáži si lidé mohou vybrat konkrétní stromek a on sám jim ho pak před Štědrým dnem přiveze.

"Je to určitá recese. Lidé k nám přicházejí s dětmi, můžou si tady udělat táborák, opéct špekáčky a povozit na koních. Rodiče si mezitím v klidu vyberou stromek a o Vánocích pak mají o jednu starost méně," tvrdí pan Svoboda.

Možnost si předkoupit si stromek na Vánoce nabízí také Radek Hefka ze Zlínska. Na jeho plantáži ve Fryštáku najdete nejoblíbenější druhy vánočních stromků, od kavkazské jedle po černou borovici. Na svém webu také poradí, jak o stromky správně pečovat.

Vánoční stromky v předstihu nabízí také Zahradnictví Calta. Přijít si vybrat svou vánoční chloubu můžete od září. Na vybraný stromek pak umístíte cedulku se jménem a kontaktem. Jakmile se vánoční svátky přiblíží, můžete si strom vyzvednout, případně nechat dovézt.

Stromky přímo z plantáže nabízí také obchod Stromečkárna. "Tuto službu jsme doposud poskytovali pouze dlouhodobým prémiovým zákazníkům. V nadcházející sezóně plánujeme spustit pilotní verzi tohoto předprodeje a zjistit tak, jestli je službu zájem. Zatím probíhají přípravy na spuštění," popsal jednatel společnosti Martin Balaš.