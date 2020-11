Místo masa rostliny. McDonald's radikálně mění menu! ANKETA

Fastfoodový řetězec McDonald's přichází s významnou změnou, která potěší především vegany. Do svého menu v příštím roce zařadí pokrmy na rostlinné bázi. Nabízet bude náhražky jak hovězího, tak i kuřecího masa.

Není to poprvé, kdy jeden z největších řetězců rychlého občerstvení na světě McDonald's zákazníkům nabídl veganské výrobky. Doposud se však jednalo jen o sezónní nabídku, která nebyla pevnou součástí menu. To se však brzy změní.

V roce 2021 McDonald's zařadí do své nabídky řadu veganských pokrmů, které budou na jídelním lístku už nastálo. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Vegani si tak konečně budou moci dopřát rostlinnou alternativu Big Macu.

Veganská řada ponese název McPlant (pozn. redakce: plant znamená rostlina) a zahrnovat bude jak rostlinné hamburgery, tak náhražky kuřecích kousků a snídaňové sendviče. V průběhu příštího roku bude společnost nové výrobky testovat ve vybraných zemích.

Spolupracovat bude s firmou Beyond Meat, která je výrobcem rostlinných produktů. Není to poprvé, kdy spolu tyto dvě společnosti spolupracují. McDonald's testoval rostlinný burger už v Kanadě, kde měl poměrně velký úspěch. Po ohlášení řady McPlant akcie Beyond Meat prudce vzrostly.

Přechod od živočišných výrobků k rostlinným se stává čím dál větším trendem, za kterým stojí především obavy z účinků masa na lidské zdraví a životní prostředí. Velkou roli v tom hraje i požadavek na lepší zacházení se zvířaty.

"Jsme z této příležitosti nadšení. Věříme, že máme osvědčené produkty s lahodnou chutí," uvedl Ian Borden, který dohlíží na rozvoj společnosti McDonald's na mezinárodních trzích.

Se stálou nabídkou veganských produktů však McDonald's přichází relativně pozdě. Řada jiných fastfoodových řetězců, mezi nimi i KFC nebo Burger King, už na své menu zařadila rostlinné pokrmy.