Místo moře kempy. Některé už hlásí na polovinu prázdnin obsazeno

V jiných letech už by kempy o víkendu měly otevřeno. Vypadá to, že jarní ztráty ale doženou o letních prázdninách. Kvůli uzavřeným hranicím je prý zájem obrovský.

Třeba kemp Modřín na břehu lipenské přehrady už je na první polovinu prázdnin téměř obsazený. "V posledních dnech a týdnech se zájem o rezervace dovolené v kempu navýšil," uvedl za kemp Stanislav Hohl.



"Je tu takový fenomén, který jsme předtím neměli. Jde o skupiny, které mají sjednané sportovní kempy a aktivity pro zahraničí. A ti hledají alternativu tady v tuzemsku, " sdělil Zdeněk Hůna z kempu Křivonoska.

"Zvažujeme s manželkou, že pojedeme na Lipno někam na chatu, určitě ne k moři. Spíše do kempu," odpověděl jeden z dotázaných na otázku, zda se chystají místo k moři do českých kempů. "Chtěli jsme prodloužený víkend v Rakousku, ale to bohužel asi neklapne," přiznala další. Jiní čekají na to, až se uvolní karanténa. Poté si vyberou, jestli upřednostní penzion nebo kemp.



Největší zájem je prý o pronájem chatek. Lidé si rezervují také místa pro karavany. "Nejlépe se obsazují chatky s vybavením, bungalovy a po nich následují chatky v té jednodušší verzi," přiblížil Hůna. Podle Hohla je v jejich kempu aktuálně největší zájem o jurty a obytná auta.



Velikou část klientů tvořili v kempech zahraniční turisté. Ti letos nejspíš nepřijdou. Provozovatelé tak budou závislí pouze na českých klientech a ceny prý vzhledem k situaci zvyšovat nebudou.