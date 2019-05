Místo oslav zkáza. Majitel tanků poničených požárem promluvil

Čtvrteční tragická nehoda na Pražském okruhu je unikátní tím, že se do ní zapletly i dva historické tanky z druhé světové války. Ty měly být ozdobou oslav v Plzni, místo toho je čeká náročná oprava.

"Měl to být krásný víkend. Od pátku do neděle jsme měli být na oslavách v Plzni. Bohužel na okruhu v Praze došlo k nehodě a vše šlo do plamenů během pár vteřin," objevilo se na stránkách Muzea obrněné techniky ve Smržovce, odkud oba obrněnci cestovali.

Plameny poničily americký tank M3 Stuart a stíhač tanků M36 Jackson. "Teď tanky musí zpět do muzea, pak pojišťováci, dlouhé shánění ohořelých dílů a asi celá demontáž tanku. Uvnitř M36 je boží dopuštění," doplnilo muzeum.

Podívejte se, jak uklízeli na Pražském okruhu tanky a autobus po nehodě a následném požáru:

Majitel obrněnců Jaroslav Janoušek v rozhovoru pro TV Nova řekl, že stíhač tanků M36 Jackson ohořel hlavně zepředu a poničené jsou také pásy. "Mám strach o převodovku, ale to teprve uvidíme, až se pokusíme projet," zamýšlí se Janoušek.

Škodu předběžně odhaduje na 1,5 až tři miliony korun.

Milovníci vojenské historie se ovšem nemusejí obávat, že by autentické tanky na blížících se oslavách 74. výročí konce druhé světové války v Plzni chyběly.

Další kusy se totiž podle portálu Krimi Plzeň povedlo na místo dostat v pořádku a diváci tak o ně nepřijdou.

Při čtvrteční nehodě a následném požáru na Pražském okruhu zemřel teprve třiadvacetiletý Filip Suchý - zaměstnanec vězeňské služby a také fotbalista celku SK Kladno. Dalších 14 lidí se zranilo, většina z nich naštěstí jen lehce.