Místo plynu pustil do potrubí vodu. Výpadek postihl lidi v sedmi ulicích

Kuriózním způsobem zavinil mnohahodinové přerušení dodávky plynu 53letý muž v Tachově. "V domě v Moravské ulici po rekonstrukci topení a následném napouštění vody do topného okruhu omylem připojil vodu z vodovodního řadu do trubky sloužící k přívodu plynu k novému plynovému kotli,“ popsala neobvyklou chybu mluvčí západočeské policie Dagmar Jiroušková.

A protože se voda dostala do plynového potrubí, museli plynaři zavřít přívod plynu v celém okolí. „Nucená odstávka postihla obyvatele v sedmi tachovských ulicích,“ upřesnila policejní mluvčí. Přívod plynu do domácností byl obnoven až poté, co byla voda z plynového vedení odčerpána.

Společnost, která v okresním městě plynové potrubí spravuje, odhaduje škodu na 35 tisíc korun, rozhodující slovo ale bude mít až soudní znalec. Tachovská policie má podezření ze spáchání přečinu „poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti“.

