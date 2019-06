Místo Smartwings letadlo z Etiopie. Cesty k moři komplikuje odstávka 737 MAX

Velké překvapení čekalo v neděli cestující dvou linek české letecké společnosti Smartwings na Krétu. Místo obvyklých boeingů 737 na ně totiž čekal podstatně větší Airbus A350. A překvapivé bylo i logo dopravce na letadle – šlo totiž o stroj afrických Ethiopian Airlines. Smartwings si jej museli na tento let najmout kvůli odstávce boeingů 737 MAX způsobených dvěma nehodami.

Přílet exotického letadla do Prahy vzbudil velký rozruch. Airbus A350, který je nejmodernějším dálkovým letadlem, se totiž na ruzyňském letišti ukázal vůbec poprvé. Nalákal tak stovky fanoušků letectví, kteří se na netradiční podívanou přišli podívat. A jak se u prvního přistání sluší, letiště airbus přivítalo vodní slavobránou, o kterou se postarali hasiči.

Odstavení všech Boeingů 737 verze MAX působí leteckým společnostem velké komplikace. Smartwings, s nimiž na dovolené létá velká většina Čechů, byly ve chvíli, kdy úřady strojům zakázaly létat, jedním z největších provozovatelů tohoto typu v Evropě, v létě počítaly s tím, že budou mít 16 moderních letadel. Sehnat volná letadla, která by v tuto roční dobu odstavené stroje nahradila, je tak nesmírně těžký úkol.

Smartwings teď projevily velkou invenci. V neděli si na linky do Heraklionu na Krétě najaly letoun, který by jinak celý den stál odstavený na letišti ve Frankfurtu. Linka z etiopské Addis Abeby přilétá do Německa v půl šesté ráno, vrací se zpět až po 22. hodině.

Teprve 20 měsíců starý airbus tak přeletěl v neděli dopoledne do Prahy a vydal se na Krétu. Na palubě bylo podle informací TN.cz zhruba 330 cestujících ze dvou linek, které by jinak musely obsloužit dva boeingy 737. Ty mají ve verzích 800 a MAX 8, které Smartwings nejčastěji používají, kapacitu 189 cestujících.

Airbus A350 Ethiopean Airlines létá v konfiguraci 313 cestujících v ekonomické třídě a 30 v byznysu. Pro část cestujících to tak muselo znamenat jediné – bezplatný přesun na luxusní sedačky v obchodní třídě! Zpět se airbus vrací méně zaplněný, v Praze přistane vpodvečer.

Termín návratů boeingů 737 MAX zpátky na oblohu zatím není známý. Podle optimistických odhadů by to sice mohlo být už v průběhu léta, agentura Bloomberg uvedla, že s tím americký regulátor ale nepočítá dříve než v prosinci. A mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková v pátek pro web Aktualně.cz dokonce prozradila, že společnost s návratem typu počítá až koncem prvního čtvrtletí příštího roku, tedy více než rok po celosvětovém uzemnění typu.

K tomu úřady přistoupily po dvou nehodách, v říjnu 2018 se zřítil v Indonésii boeing společnosti Lion Air a v březnu letošního roku pak právě stroj Ethiopian Airlines.

V obou případech je hlavním podezřelým systém, který měl upravovat letové charakteristiky nového typu tak, aby se letadlo chovalo stejně jako předchozí generace boeingu 737 a výrobce tak mohl letoun prodávat jako prosté vylepšení, u kterého piloti nemusí procházet zdlouhavým a finančně náročným přeškolením na nový typ. Mnozí piloti ale ani nevěděli, že v letadle něco takového je. Systém měl ale dostávat špatné údaje a letouny poslat k zemi.

Náklady pro společnosti budou obrovské. Kromě tohoto neobvyklého záskoku od Ethiopian Airlines si například Smartwings musely na léto dlouhodobě pronajmout pět boeingů 737-800 od americké společnosti SwiftAir, tři od kanadských Sunwing Airlines a dva od slovenských Air Explore. Rumunská společnost Star East Airlines pronajala Smartwings také dvě letadla. Jeden stroj měla mít česká společnost pronajatý i od ukrajinských YanAir, ty ale dočasně přišly o licenci a stroj, který měl létat z Budapešti u maďarské pobočky Smartwings, nesmí do vzduchu.