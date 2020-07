Místo stravenek peníze a dražší cigarety. Poslanci mají napilno

Poslanci mají schvalovat zásadní změnu systému stravenek. Počítá s ní vládní daňový balíček, podle kterého by měla nově přibýt možnost vyplácet lidem příspěvek na jídlo přímo v penězích. Stávající systém nicméně má zůstat zachovaný.

Pokud změna projde a lidé budou moci dostávat místo stravenek přímo peníze, uleví to především restauracím, které aktuálně odvádějí ze stravenek provizi. Hospodám by také měla ubýt administrativa.

Vládní daňový balíček schválený ministry na konci června počítá také s postupným zvedáním daně z tabákových výrobků. Kabinet to zdůvodnil bojem se závislostí na kouření, pro milovníky tabáku to ovšem bude s největší pravděpodobností znamenat, že při nákupu sáhnou hlouběji do peněženek.

Na programu schůze je také zákon o prověřování zahraničních investic, který by měl zamezit tomu, aby klíčové české firmy skončily v rukou rizikových investorů z ciziny.

Na přetřes by měla přijít také sporná předloha o evidenci skutečných majitelů. Tu dlouhodobě kritizují opoziční politici, podle nichž jde norma na ruku premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten výtky odmítá.

Připomeňte si nedávné jednání Sněmovny o rekordním schodku rozpočtu: