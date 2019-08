Místo těžby jezera. Bývalé doly mají být zásobárnou vody pro celé Česko!

Uhlí by do budoucna mohla nahradit voda. Stát plánuje zatopit dohromady šest lomů v Ústeckém kraji, které by byly propojeny kanály. Jezera by pak měla sloužit jako zásobárna vody a zdroj elektrické energie pro celé Česko.

V současné době existuje jezero v místě původního dolu vedle Ústí nad Labem, napuštěno už je i jezero Most. Ta jsou v současné době využívány především pro rekreační a sportovní účely. Ministerstvo průmyslu má však větší plány.



Celá oblast zasažena těžbou hnědého uhlí má prý obrovský potenciál jako zásobárna vody pro Českou republiku a také jako zdroj energie díky vodním elektrárnám a solárním parkům na hladině. Ty by údajně měly vyrobit tolik elektřiny jako dva jaderné reaktory.

Podobně to vidí i vedení Ústeckého kraje. Ten má propojení jezer jako svou prioritu pro příští programové období. Nápad podporují i města a obce.

"Do konce příštího roku by se měl potřebný návrh včetně časového harmonogramu a financování předložit na vládu. Za úkol to dostal Palivový kombinát Ústí (PKÚ). Musí se předložit jasný záměr projednaný se všemi subjekty, které mají danou oblast na starosti," tvrdí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Některé doly jsou však stále v provozu. Těžba v lomu ČSA by měla skončit zhruba za pět let. "Rekultivace lomu probíhá průběžně a v současné době je zhruba polovina území už hotová. Pro zbývající území máme schválený plán sanace a rekultivace a připravené finanční rezervy," tvrdí Luboš Pavlas, ředitel společnosti Sev.en Energy, která důl provozuje.

Se zatopením lomu se počítá asi na 700 hektarech. S jeho napouštěním vodou z řeky Ohře by se mělo začít v roce 2026 a trvalo by deset až patnáct let. Vzniklo by tak jedno z největších jezer v České republice.