Místo u pacientů skončily tisíce vakcín v koši. Skončila jim trvanlivost

Podle údajů ministerstva zdravotnictví se muselo zlikvidovat celkem 6056 dávek v přepočtu za téměř 1,9 milionu korun. Nejčastěji šlo o vakcíny Pfizer, těch se muselo vyhodit přes čtyři tisíce.

S přebytkem očkovacích látek se potýkala i nemocnice sv. Kříže Žižkov v Praze. Kvůli expiraci tu museli minulý týden zlikvidovat 432 vakcín. "Konkrétně Pfizer, důvodem bylo to, že v uplynulém měsíci byl skokový pokles zájmu o tyto vakcíny. Možná i kvůli otevření nových center bez registrací v Praze. Anebo ti přihlášení nepřišli na druhou dávku," vyjmenoval mluvčí nemocnice Radek Pešout.

Nemocnice se snažila vakcíny zachránit a nabízela je okolním očkovacím centrům. "Nabídli jsme to sedmi dalším zařízením. Stalo se ale to, že i ta zařízení měla také problém a nebyl o to zájem, takže se to musí podle nějakých těch pravidel zlikvidovat," uvedl Pešout.

Po této zkušenosti nemocnice objednává menší množství vakcín a snížila denní očkovací kapacitu. V průměru tam teď naočkují asi 50 lidí denně. Ve středu jich přišlo 69. Česká republika i kvůli nezájmu o očkování daruje 2,39 milionu vakcín jiným zemím.

"My jsme dali seznam zemí, kam to chceme darovat. Je tam Ukrajina, Mali, Tunis, Severní Makedonie, Vietnam, Indie," upřesnil premiér Andrej Babiš (ANO).

Třicet tisíc dávek pro Tchaj-wan by podle ministerstva mělo odejít nyní, zbylé dávky pak příští týden. Česká republika si závazně objednala téměř 24 milionů očkovacích látek za celkem 8,5 miliardy korun. Do dnešního dne jich obdržela více než polovinu. Vyočkováno je pak přes jedenáct a čtvrt milionu dávek.