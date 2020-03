Místo vody teklo z kohoutku šumivé víno! Místní ho rychle chytali do lahví

Italská vesnice nedaleko Modeny se proslavila po celém světě. Tamní obyvatelé se totiž několik hodin mohli radovat z šumivého vína zdarma. Stačilo otočit vodovodním kohoutkem a lambrusco teklo proudem. Mohla za to technická závada v nedalekém vinařství.

Pro milovníky vína z malé vesničky Castelvetro di Modena na severu Itálie to byl splněný sen. Místo vody z kohoutku teklo růžové šumivé víno. Nebyl za tím však zázrak, ale obyčejná porucha ve vinařství Settecani. Informoval o tom portál Gazzetta di Modena.

Obyvatelé popsali, že si nejdříve mysleli, že je voda rezavá. Vůně jim ale prozradila, že jde o slavné Lambrusco Grasparossa, které se stáčí v nedalekém vinařství. Ukázalo se, že z jednoho skladovacího tanku víno unikalo do vodovodního potrubí.

Protože mělo šumivé víno vyšší tlak než voda v trubkách, dostalo se do vodovodního systému a přes něj do okolních domácností. Místní vodárenská společnost rychle poslala technika, který vše uvedl do pořádku, mnoho obyvatel už ale začalo lambruskem plnit lahve, které doma našli.

Město se za závadu později omluvilo na svém facebookovém profilu. Někteří z obyvatel si poté stěžovali, že technik nemusel tolik spěchat, jiní vyjádřili obavy o své zdraví. Vinařství ale ujistilo, že víno už bylo připraveno ke stáčení, takže ho lidé mohou pít, a nemusí se bát ani toho, že by teď byla nějak závadná jejich voda.