Místo vůně kávy pach gumy. Covid-19 může zničit požitek z jídla i pití

Ztráta čichu nebo chuti patří mezi příznaky, které mohou doprovázet onemocnění Covid-19. Po uzdravení se nezřídka stává, že se smysly buď nevrátí, anebo nefungují tak, jak by měly. Státní zdravotní ústav poukázal na případ ženy, která po vyléčení šla s rodinou do restaurace, kde si dala rybu.

Místo vůně jídla však cítila nevábný, těžko definovatelný zápach připomínající spálené toasty. Tento případ navíc není ojedinělý. Podle studie zveřejněné v odborném časopise Annals of Internal Medicine 86 % pacientů s Covidem-19 zaznamenalo ztrátu čichu. Většině z nich se do čtyř týdnů vrátí, zhruba desetina ale trpí ztrátou nebo zkreslením dál.

Zkreslení zápachu se odborně nazývá parosmie a projevuje se tak, že například místo vůně ranní kávy pacient cítí hořící gumu nebo odpadní vodu. Lidé si tak nemohou dát své oblíbené pokrmy nebo nápoje - jednoduše proto, že se jim z nich zvedá žaludek.

Podobná je phantosmie, která je jakousi čichovou halucinací. Člověk nahodile cítí podivné vůně, které často připomínají cigaretový kouř nebo hořící dřevo. "Tento pach cítí spousta lidí po infekci," uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ).

"Zkreslení pachů není neobvyklé. Existuje mnoho virů, které mohou způsobit ztrátu čichu. A nejen u dalších koronavirů, ale také u chřipkových virů a rhinovirů. Mnoho z těchto virů vede k parosmii a phantosmii, buď jako součást počátečního poškození nebo při zotavení, kdy vznikají neobvyklá nervová spojení," vysvětluje SZÚ.

"Na začátku pandemie vědci zjistili, že virus se musí zachytit na dvou proteinech, ACE2 a TMPRSS2, které se nacházejí v mnoha částech těla, včetně nosu. To naznačuje, že virus by mohl poškodit čichové neurony, které přenášejí informace o vůni z nosu do mozku," pokračuje SZÚ. Covid-19 v těle navíc způsobuje záněty a nervy v zánětlivém prostředí nefungují příliš dobře.

Dobrou zprávou je, že čichové buňky se mohou regenerovat. To ale může nějakou dobu trvat - podle SZÚ až dva roky i více.

