Místo vyšetření ho nemocnice poslala jinam. Za 3 dny muž s Covid-19 umřel

Dvaačtyřicetiletý muž z Chrudimska začátkem minulého týdne přišel do pardubické krajské nemocnice s vážným zápalem plic. Tam mu dali na výběr mezi dlouhým čekáním v čekárně, anebo vyhledáním jiné nemocnice. Později se u něj potvrdila nákaza koronavirem a za pár dní muž v pražské nemocnici Na Bulovce zemřel.

Na případ, který se odehrál minulý týden, upozornila MF DNES. Do pardubické nemocnice muže poslal jeho praktický lékař v pondělí 10. srpna. Trápily ho vysoké horečky a oboustranný zápal plic. "Máme dokonce informace, že měl podezření na koronavirus. Ty informace se ale rozcházejí," sdělila TN.cz mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Pardubická nemocnice totiž popírá, že by v lékařské zprávě od praktického lékaře byla jakákoliv zmínka o podezření na Covid-19. Podle ní tam muž přišel s doporučením na došetření a známkami bakteriálního zánětu.

"Těsně před tím, než se pacient dostavil do čekárny infekčního oddělení a než jej personál nemocnice stačil vůbec jakkoli vyšetřit a popřípadě přijmout, dorazily na oddělení dva sanitní vozy s akutními pacienty, které bylo třeba urgentně vyšetřit a přijmout. V obou případech šlo o život ohrožující stavy," uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Kvůli těmto okolnostem dostal muž od nemocnice na vybranou - buď čekat hodiny v čekárně, anebo raději vyhledat jinou nemocnici, kde by ho mohli přijmout dříve. "Po předchozí domluvě byl poslán do čáslavské nemocnice," uvedla Šalamunová. Podle Semrádové pacient tuto variantu sám uvítal, aby nemusel sedět v čekárně.

V čáslavské nemocnici ho ještě ten den hospitalizovali s oboustranným zápalem plic a rovnou mu udělali test na Covid-19, který vyšel pozitivně. Jeho stav byl vážný, takže mu nemocnice sehnala mu v noci remdesevir, kterým ho léčila. Nicméně čáslavská nemocnice, na rozdíl třeba od té pardubické, nedisponuje infekčním oddělením. Ve středu 12. srpna byl proto pacient převezen do nemocnice Na Bulovce, kde však o den později zemřel.

Středočeská hygienická stanice v čáslavské nemocnici zavedla protiepidemická opatření a otestovala 23 zaměstnanců, kteří přišli s nakaženým mužem do kontaktu. Podle Šalamunové naštěstí všichni zdravotníci pracovali řádně v pomůckách a u všech tak testy vyšly negativně.

Jestli pardubická nemocnice pochybila, to hygienici nedokáží říct. A to právě z toho důvodu, že se rozcházejí informace o tom, zda tam muž přišel s podezřením na Covid-19. "Pokud pacient vykazuje příznaky onemocnění, měla by ho nemocnice samozřejmě otestovat ihned při příjmu a izolovat," uvedla Šalamunová.

"Skutečnosti, že byl pacient odeslán s podezřením na nákazu koronavirem, si nejsem vědom. Na ambulanci přišel s doporučením od praktického lékaře k došetření febrilního stavu s vysokými zánětlivými markery," říká primář pardubické nemocnice Pavel Němec.

"Mimořádný souběh okolností, za kterých se na oddělení vyskytovali další čtyři pacienti, kteří vyžadovali neodkladnou péči, a zároveň lůžková tíseň, vedly k tomu, že bychom pacienta vyšetřili nejdříve za dvě hodiny," vysvětluje.

Nemocnice dokonce odmítá i tvrzení, že tam muž přišel s diagnostikovaným oboustranným zápalem plic. Ten mu podle Semrádové po dvouměsíční léčbě praktickým lékařem odhalili až v čáslavské nemocnici.

"Vedení Nemocnice Pardubického kraje vyjadřuje hlubokou soustrast rodině pacienta, který minulý týden podlehl komplikacím spojeným s koronavirovou nákazou. Pokud se na nás rodina obrátí, jsme připraveni jí být maximálně nápomocni," dodala Semrádová.

