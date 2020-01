Místo zimy venku pučí jaro. Přijdou letos ještě mrazy?

Letošní zima má do té Ladovské zatím hodně daleko. V nejbližších dnes nás navíc čeká další velké oteplení. A to až na téměř jarních 9 stupňů Celsia.

Na řadě míst v Česku kvetou květiny, stromy a dokonce předčasně hnízdí ptáci. "Zima letos prakticky nebyla, kam se podíváte, tak už se blíží jaro," komentuje Josef Kujan, zahrádkář ze Stráže nad Nisou.

Zatímco na den přesně před dvěma lety platil kvůli mrazu a sněhu na mnoha místech dokonce kalamitní stav, teď na zahrádce pana Kujana pučí třešně, šeřík i broskvoně. Primule kvetou o dva měsíce dřív. V listopadu vysazený česnek by v tuhle dobu klíčit vůbec neměl, výhony mají ale až 15 cm.

Průběh letošní zimy pomátl dokonce i zvířata, například papoušky chované venku. Mladé totiž vyvedli o několik měsíců dříve. "Už teď jsou tam dva mladí a ve dvou budkách mají po čtyřech dalších vajíčkách," popsal Josef Kujan.

Příchod jara hlásí celá země. Na Pelhřimovsku vykvetly macešky, v botanické zahradě v Liberci předčasně kvetou vřesovce a kaliny. "Příroda je moudrá, ona se s tímto setkává, takže si to musí zregulovat," komentuje ředitel Botanické zahrady Liberec Miloslav Studnička.

Teplo probouzí i zvířata ve volné přírodě. Zesláblá a nemocná je lidé přinášejí do záchranných stanic. "Velmi často se k nám dostávají ježci a netopýři, kteří by v tuhle dobu měli také hibernovat a probouzí se. Pokud je tepleji, tak se budí a hledají si znovu potravu, kterou samozřejmě nenajdou," uvádí Lenka Čápová, vedoucí záchranné stanice pro zvířata Liberec.

Příčinou mírné zimy jsou podle klimatologů oceány nahřáté až do hloubky 2 kilometrů, které fungují jako radiátor planety. "Oceán do sebe nabral tolik tepla, že kdyby se teď nic nestalo, tak bude vychládat dalších 20 nebo 30 let," vysvětluje geolog a klimatolog Václav Cílek.

"Dochází ovšem k cirkulaci větru, což znamená, že my sice máme teplo, na poměry zimy až horko, ale v jiných částech světa, třeba v Indii, čas od času bývají neobvykle nízké teploty," doplnil geolog.

Podle meteorologů si na příchod pravé zimy budeme muset ještě počkat. "Až do pátku budou teploty vystupovat na čtyři až devět stupňů nad nulu," slibuje meteorolog Pavel Šimandl z ČHMÚ. Sněžit by snad mohlo na konci víkendu.

