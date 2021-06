Mít elektrokoloběžku či zahradní traktor se prodraží. I kvůli nehodám

Jsou to stroje, které dokážou vyvinout díky motoru poměrně velkou rychlost. Některé elektrokoloběžky jedou i padesátikilometrovou rychlostí. Evropský parlament teď schválil zákon, který nařizuje majitelům elektrokoloběžek nebo segwayů platit takzvané povinné ručení.

"Je to z toho důvodu, aby případné oběti nehod způsobených takovýmito stroji měly jistotu, že budou odškodněny," vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti).

Lidé oslovení štábem TV Nova mají na novinku rozporuplné názory. "Je to teda fakt blbost, jakože přejedu na zahradě krtka, no to je," nechápe jeden. "Lítají s tím na pěší zóně, není to slyšet, myslím si, že nějakých pět nebo šest stovek je nezabije," myslí si jiný respondent.

Týkat se to bude strojů, které dokážou vyvinout vyšší rychlost než 25 kilometrů v hodině nebo těch, které váží přes 25 kilogramů a jedou rychleji než 14 km/h. V Evropské unii začne tento zákon platit přibližně za dva roky.

"Budou jednání s výrobci, a počítá se s tím, že už při nákupu budou prodejci vydávat jakýsi technický průkaz toho vozidla," nastiňuje Lucie Žulavská z České kanceláře pojistitelů.

Díky tomu, že bude povinné ručení povinné pro všechny majitele, bude prý výrazně levnější než například takzvaná pojistka "na blbost." Navíc pokryje mnohonásobně vyšší případné škody. "Cena bude přibližně jen několik stovek na rok a plnění bude až do 50 milionů korun," odhaduje Žulavská.

Povinnost pojištění budou mít nejen ti, kteří si koupí nový stroj, ale přihlásit se musí i ti, kteří už takové vozítko mají. Na druhou stranu evropští poslanci vyjmuli z povinnosti elektrokola.

A také se to nebude týkat pracovních strojů. Ovšem pozor, pokud například budete sekat zahradním traktůrkem trávu, je to pracovní stroj. Jakmile ale trávu budete odvážet na kompost vyšší než čtrnáctikilometrovou rychlostí, je to vozítko a povinné ručení už mít musí.





Zájem o elektrokoloběžky rapidně roste. Podívejte se na reportáž z Televizních novin: