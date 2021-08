Mladá pilotka (19) vyrazila na cestu kolem světa. Chce překonat rekord

Takové přistání pracovníci kontrolní věže na letišti v New Yorku nejspíš ještě nezažili. Z bílého sportovního ultralightu vystupuje teprve 19letá teenagerka, která si plní svůj sen - chce se stát první ženou, která uskuteční sólový let napříč zeměkoulí.

Létání má Zara Rutherfordová v krvi. Oba její rodiče jsou piloti - za kniplem tak dívka, která teprve nedávno vystudovala střední školu, seděla odmalička. Trénovat začala ve 14 letech, pilotní licenci pak získala minulý rok.

"Je to její sen a tahle velká mise je opravdu důležitá. Jsem na ni pyšný," nechal se slyšet dívčin otec Sam Rutherford.

Přípravy byly náročné. Mladá pilotka se například musela naučit, jak se dostat z kokpitu pod vodou a součástí byl i kurz základní technické údržby letadla. Zara ale věří, že pokud náročnou cestu se 70 mezizastávkami zvládne, mohla by k létání přilákat i další dívky.

"Nikdy jsem neměla kamarádky se stejnými zájmy. Doufám proto, že když obletím svět a můj příběh se dostane do médií, podaří se mi povzbudit i jiné dívky k tomu, aby se taky věnovaly letectví," uvedla mladá pilotka.

Během své cesty Zara nakoukne také do Česka a na Slovensko. A pokud vše půjde hladce, zpátky do Belgie se dostane 4. listopadu. Právě tam by svou velkolepou výpravu měla zakončit.