Mládež a kouření: O cigarety nestojí, elektronické mylně považují za zdravé

Podle Centra pro prevenci a kontrolu nemocí se vloni počet kuřáků v USA dostal na své historické minimum. Od roku 1965, kdy se tato data sledují, počet kouřících Američanů poklesl o 67 procent. Zásadní pokles nastal mimo jiné i mezi mladými. Ve studii zveřejněné v časopise Journal of American Medical Association vědci zjistili, že dnes již pouze 5,8 % studentů uvádí, že kouří cigarety.



Bohužel to ale neznamená, že by přibývalo striktních nekuřáků. Protože kouření klasických cigaret je však démonizováno, zejména kvůli riziku vzniku karcinomu plic a toxickým látkám v cigaretovém kouři, dává stále více kuřáků přednost elektronickým cigaretám a takzvaným heat-not-burn alternativám, které tabák zahřívají (u nás především IQOS a GLO). Ačkoli sedm z deseti kuřáků chce s kouřením úplně skoncovat, vyhrát nad závislostí je pro ně obtížné. Nové technologie pro ně představují důležitý mezikrok, který ovšem nemusejí nikdy opustit.



V nedávné studii zveřejněné v časopise Journal of American Medical Association vědci zjistili, že 27,5 % středoškoláků během letošního roku alespoň jednou použilo e-cigaretu, každodenní užívání potvrzuje 21,4 % středoškoláků. Je tak mezi mladými nejčastěji používaným tabákovým výrobkem. Asi 59,1 % uživatelů elektronických cigaret uvedlo, že jejich obvyklou značkou je e-cigaretový gigant Juul, který letos v říjnu vstoupil i na český trh.



Zatímco u cigaret o potenciálních rizicích mladí věděli, nové alternativy vnímají často nejen jako nezapáchající a možné kouřit klidně i přímo ve škole, berou je bohužel i jako nezávadné. Ve srovnání míry rizika skutečně jasně vede cigaretový kouř – kuřák vdechuje řádově až 7000 látek, z nichž stovky jsou prokazatelně toxické a rakovinotvorné. Výrobky zahřívaného tabáku jsou na českém trhu teprve druhým rokem, regulovány jsou stejně jako cigarety, neboť jejich zdravotní nezávadnost americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nepotvrdil.



Za nejméně rizikové se stále považují elektronické cigarety, především proto, že neobsahují žádný tabák. V Česku se prodávají přes 10 let. Vapér při jejich konzumaci vdechuje sice jen stopová množství látek, přesto uživatelů s plicními problémy přibývá. Amerikou nyní rezonuje jak zvyšující se počet onemocnění a úmrtí, která by mohla souviset s kouřením elektronických cigaret, tak rostoucí počet mladistvých uživatelů e-cigaret. Již v červnu proto jako první zakázalo prodej elektronických cigaret San Francisco.

Proti elektronickým cigaretám bojuje i americký prezident Donald Trump.



Tabákový trh se mění i v České republice. Jak ukázal aktuální průzkum agentury IPSOS, 61 % českých kuřáků vyzkoušelo elektronické cigarety, 50 % zahřívání tabáku, povědomí panuje především mezi mladšími lidmi do 35 let s vyšším vzděláním. Vedle snahy omezit kouření ale Čechy k alternativám často vede i pouhá zvědavost a chuť vyzkoušet něco nového.



Ačkoli by alternativy měly kuřákům pomoci s jejich závislostí, stále chybí statistiky, jak úspěšné v tom jsou. Zdá se, že právě pro svou pohodlnost a možnost kouřit i v restauracích jsou při odvykání spíše kontraproduktivní. „Dlouhodobé studie o vlivu vapování na zdraví nemáme. Zda mladí vapéři po cigaretě v budoucnu přece jen sáhnou nebo ne, to momentálně nevíme. Také užívání zahřívaného tabáku se rychle zvyšuje a jeho uživatelé mohou mít se svou závislostí velmi pravděpodobně problém,“ říká prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze.