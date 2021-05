Mladí Britové by chtěli prezidenta. K monarchii se stále častěji obrací zády

Z průzkumu YouGov, kterého se účastnilo 4870 dospělých Britů vyplývá, že 41 % mladých lidí ve věku od 18 do 24 let by chtělo mít možnost zvolit si hlavu státu. Pouze 31 % by si naopak přálo pokračování monarchie.



Postoj mladých Britů se tak výrazně změnil. Stejný průzkum před dvěma lety odhalil, že 46 % dotázaných podporovalo monarchii, pro její konec a volbu prezidenta bylo 26 % respondentů. Podobnou změnu názorů na zachování monarchie zaznamenali odborníci také u lidí ve věku od 25 do 49 let.



Podle průzkumu poklesla podpora monarchie ve srovnání s rokem 2019 o pět procentních bodů na 53 %. Přibližně čtvrtina (27 %) respondentů by chtěla hlavu státu volit.



Nejsilnější a nejstabilnější podporu má monarchie mezi seniory nad 65 let. Královnu či krále v čele Velké Británie chce 81 % z nich. Napříč všemi věkovými skupinami podporuje královskou rodinu a monarchii 61 % obyvatel Británie.

Vévoda z Edinburghu zemřel ve věku 99 let. Více se dozvíte v následující reportáži: