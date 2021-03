Mladí Češi bojují proti zbytečnému odpadu. Vyrábí jedlé kelímky

Svět bojuje s vysokým množstvím odpadu. Řešením tohoto problému by mohly být jedlé obaly. V praxi by to vypadalo tak, že si například vypijete kávu a kelímek pak sníte. Právě s touto myšlenkou přišli dva studenti z Prahy a nejsou jediní, kteří se u nás snaží používat jedlé nádobí.

S kelímkem z těsta přišli dva mladí studenti, Zuzana Zvěřová a Miroslav Myrončuk.

"Jedlý kelímek vydrží horké i studené nápoje třeba i 12 hodin, ale je lepší ho sníst do 40 minut, aby zůstal křupavý. Snažili jsme se lidi namotivovat jídlem. Když už budou chtít být ekologičtí, tak aby byli něčím namotivovaní a to právě nějakou tou dobrou sušenkou, kterou si dají ke kávě," popsala studentka.



V současnosti dodávají do kaváren pouze jednu velikost. "Do budoucna určitě plánujeme větší velikost a to je 250 ml třeba na laté a capuccino. V příštích letech bychom třeba chtěli i slaný kelímek, který by byl na pivo," dodala dívka.



Limitující je cena jedlého kelímku. Stojí totiž osmkrát víc než papírový. Ve světě se z jedlého nádobí mohou najíst například cestující na palubách novozélandských letadel. V Praze už několik let funguje bar, ve kterém si koktejl můžete vypít jedlým brčkem.



"Brčka jsou jedlá, takže z nich nic nezbude. Navíc jsou v papírovém obalu, takže je to ekologický hledisko," řekl barman Jakub.



Jestli si v létě pochutnáme na festivalu třeba na pivu a zároveň s ním ochutnáme i kelímek, nakonec hlavně záleží na vývoji epidemie.