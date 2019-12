Mladí Němci pašovali z Česka petardy. Schovali je do motoru auta!

Tři mladíci z Německa si vyrazili na nákupy do Česka, odkud si přivezli pořádnou nálož nelegálních rachejtlí. Přišla na to bavorská policie, když jim kousek od hranic prohledala auto. Šokovaní policisté zjistili, že mladíci výbušniny ukryli dokonce i do motoru.