Mladí Němci přijímají palčivou výzvu. Odhalují, co jejich rodiny dělaly za éry Hitlera

Od konce druhé světové války uplynulo téměř 76 let. Za tu dobu dospělo několik generací Němců, kteří si jen těžko dokáží spojit téma národního socialismu s vlastní rodinnou historií. To se ale nyní mění s výzvou na twitteru, kde mladí Němci sdílejí, co jejich příbuzní dělali v éře nacistického Německa. A často to pro ně nejsou příjemná zjištění.

Mnoho mladých lidí v Německu v posledních týdnech sdílí na twitteru svou rodinnou historii, většinou ne však v pozitivním smyslu. Účastní se výzvy, kterou lze nalézt pod heslem #meinnazihintergrund. Jejich úkolem je zjistit a zamyslet se nad tím, co dělali jejich prarodiče během nacistické éry.

"Je těžké se vypořádat s minulostí, někdy i bolestivé, ale to k tomu patří," svěřil se webu zdf.de třiadvacetiletý Johannes, jehož dědeček působil během druhé světové války jako radista. Nepříjemné rozhovory se svým dědou vedl i Moritz, prarodič je totiž bývalým důstojníkem Wehrmachtu.

"Strýc mého dědečka byl slavný hudebník, který se rozhodl spolupracovat s režimem. Spolu se svými přáteli hrál pro vojáky a politiky, kteří sloužili režimu. Po válce tito lidé často chodili do domu mých prarodičů. Je pro mě těžké pochopit, jak se mohl dědeček cítit, když byl jako dítě v kontaktu s těmito talentovanými lidmi, kteří dříve spolupracovali s nacisty," svěřila se na twitteru v rámci výzvy Sophie.

"O svém pradědečkovi toho moc nevím. Na jediné jeho fotce, kterou znám, stojí u jídelního stolu a na sobě má uniformu vojáka. Moje babička mluvila o době ve Svazu německých dívek (dívčí odnož chlapecké organizace Hitlerjugend, pozn. red.) jako o jedné z nejkrásnějších v jejím životě. Nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že věřila ideologii, anebo špatným podmínkám v zemi," napsal Henrik.

"Děda byl pravděpodobně zapojený do vraždění civilistů ve východní Evropě. Rodina mlčí. Nejen o tomhle," promluvila o drsné historii své rodiny Eva.

Opa 1: zumindest dem Foto nach stramm auf Linie. Foto in Uniform hing bis zum Schluss in Omas Kche. Opa 2: war wohl beteiligt an Ermordung von Zivilist:innen in Osteuropa. Familie schweigt. Nicht nur darber. #meinnazihintergrund — Eva Schwarzfischer (@mjkelly_911) March 15, 2021

"Bratr mé babičky byl v ozbrojených silách. Nevím, co tam dělal. Na farmě mých prarodičů pracovali pravděpodobně nuceně polští váleční zajatci. Babička řekla, že je její otec nechal jíst u rodinného stolu, i když to bylo zakázáno. Babička měla kamaráda, za jehož domem vedla železniční trať. V jednu chvíli tam projížděly dobytčí vagóny plné lidí. Podle oficiálního oznámení je vezly do pracovního tábora. Babička mi řekla: Měli jsme podezření, že do pracovního tábora nejedou, že se jim stane něco špatného. Proč jinak by byli ve vagónech pro dobytek?" popsal vzpomínky svých rodinných příbuzných Bert.

Podobných příběhů se na twitteru v posledních týdnech objevilo velké množství. Na konto těchto mladých lidí zaznívají slova chvály. Přestože totiž mají nacistický původ, staví se k tomu zodpovědně a snaží se kriticky vyrovnat s historií své rodiny, která nese spoluvinu na hrůzách nacistického režimu.

Objevila se ale i kritika, podle které chybí židovská perspektiva. "Židé tvoří hlavní skupinu obětí. Výzva je extrémně fixovaná na pachatele a působí jako sebepoškozování prostřednictvím veřejného přiznání," řekl pro taz.de umělec Leon Kahane.

Výzvu iniciovali spisovatel Schriftsteller Sinthujan a umělkyně Moshtari Hilal. Kritizovali způsob, jakým se někteří dědicové průmyslových firem postavili k historii své rodiny a že dodneška využívají peněz, které byly vydělané v souvislosti se zločiny nacistické éry.

