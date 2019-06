Lesbičky se odmítly líbat, pak je mladíci zbili! Policie je dopadla

Otřesný zážitek zažila ke konci května při ranní jízdě londýnským autobusem osmadvacetiletá Melania Geymonatová z Uruquaye a její americká přítelkyně Chris. Když seděli v horní části autobusu, přišla k nim skupina čtyř mladíků.

Nejdřív po nich chtěli, aby se před nimi začaly líbat. Ženy to však odmítly a snažily se situaci uklidnit. To se však nepodařilo a mladíci pár brutálně napadli. Poté je ještě okradli. Po útoku se ženy okamžitě obrátily na londýnskou policii, která začala případ vyšetřovat.

V pátek mluvčí policie oznámil, že se podařilo dopadnout čtyři muže ve věku 15 až 18 let, informoval deník Mirror. Všichni jsou podezřelí z loupeže a napadení lesbického páru. "Byli vzati do jednotlivých policejních stanic v Londýně, kde budou vyslýcháni," řekl mluvčí policie.

Útok na ženy odsoudil například starosta Londýna Sadiq Khan. "Byl to odporný misogynistický útok. Útoky na LGBT+ komunitu nebudou v Londýně tolerovány," napsal politik na twitter. Přidala se k němu také premiérka Theresa Mayová. "Byl to děsivý útok a mé myšlenky jsou s párem. Nikdo by neměl skrývat to, kdo je a koho miluje. Musíme spolupracovat na odstranění nepřijatelného násilí vůči komunitě LGBT," řekla Mayová.