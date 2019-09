Mladík (15) fotil selfie na sloupu u železnice! Nyní bojuje o život

Mladíka k riskantnímu činu zřejmě vedla touha po netradiční fotografii. Snažil se vyšplhat k drátům trakčního vedení. Hoch se měl pokusit vylézt na stožár a v jeho horní části ho měl elektrický výboj zasáhnout.



"Jeden z těch kluků, který zůstal dole a nebyl zasažený, tak ten asi volal domů a ty asi teprve všechno punktovali. Tady říkali policii, že se prostě chtěli natočit," popsala svědkyně TV Nova.

Vše se odehrálo na nádraží ve Voticíchi na Benešovsku. Podle svědků záchranáři chlapce oživovali několik hodin. "Sanitka sem přijela asi v osm, ale vrtulník startoval až před dvanáctou hodinou. Protože to strašně dlouho trvalo," dodala svědkyně.

S popáleninami a ve velmi vážném stavu ho přepravil vrtulník do nemocnice, kde bojuje o život. "Pacienta jsme hospitalizovali na Klinice dětské chirurgie v Thomayerově nemocnici s popáleninami. S ohledem na rodinu pacienta však k tomu nemůžeme nic bližšího uvést," řekl mluvčí nemocnice Petr Sulek.

"Podle prvotního šetření to vypadá, že chlapec vylezl na sloup jen proto, aby si pořídil fotografii selfie," řekla mluvčí policie Vlasta Suchánková. Právě touha po netradiční fotografii stojí každoročně život několik desítek lidí po celém světě.



"Někdy zkoušejí jít na tu hranu. Oni vědí, že to není úplně v pořádku, nebo že to je rizikové, ale zkoušejí, co to dá," řekl psycholog Václav Mertin. Kvůli sérii smrtelných úrazů už například v Indii na některých místech pořizování selfie fotografií zakázali.