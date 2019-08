Kluk (15) s nožem vybral benzinku! Mladou čerpadlářku praštil do hlavy

Policistům se podařilo dopadnout 15letého mladíka, který v úterý údajně přepadl benzinku v Kladně. Při placení měl navíc udeřit čerpadlářku do hlavy kovovým předmětem. Poté, co žena upadla za prodejní pult, ukradl podle policie z otevřené pokladny peníze. Přitom měl otřesené prodavačce ještě vyhrožovat nožem v ruce.

Benzinovou pumpu v kladenské Libušině ulici měl přepadnout patnáctiletý mladík v úterý před čtvrtou hodinou ranní. Ještě předtím si údajně natankoval pohonné hmoty do plastové lahve.

Když pak došlo k placení, praštil šestadvacetiletou prodavačku do hlavy kovovým předmětem. "Poté, co upadla za pult, vytáhl nůž a pod pohrůžkou násilí z otevřené pokladny odcizil finanční hotovost, kterou uložil do igelitových tašek a k odcizeným financím přidal z regálů ještě cigarety a láhev alkoholu," popsala policejní mluvčí Michaela Nováková.

Napadená čerpádlářka po jeho útěku vše nahlásila policistům. Těm se pak mladíka podařilo chytit během chvíle nedaleko čerpací stanice. "S policejní hlídkou se spojili městští strážníci, kteří uvedli, že mladíka odpovídajícího popisu viděli u autobusové zastávky, kde ho zajistili," uvedla Nováková.

Policisté následně zjistili, že mladík toho má na svědomí mnohem více. Například na začátku srpna měl v kladenském obchodním centru ukrást v kavárně peněženku, z garáže v areálu firmy se poté pokusil odcizit motorovou pilu, autobaterie, hliníkové disky. Během měsíce pak kradl ještě na jiných místech.

Chlapec teď může skončit za mřížemi až na pět let. "Vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání patnáctiletého mladíka z Kladna pro provinění z loupeže, dále pro provinění krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku," dodala policejní mluvčí.