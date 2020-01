Mladík (23) se vyléčil z koronaviru. O léčbě promluvil před novináři

Třiadvacetiletý muž původem z Taiwanu přicestoval do čínského města Wu-chan 12. ledna a po návratu domů u něj propukly symptomy nemoci. "Takové něco se mi stalo poprvé. Nevěděl jsem, co se z toho později vyvine," popsal mladík podle webu The Sun.

Mladíka lékaři hospitalizovali poté, co u něj propukla horečka. "Byl jsem však zcela přesvědčen o našem národě a jeho lékařské úrovni. Nyní se cítím fyzicky velmi dobře a také jsem docela šťastný. Jsem velmi vděčný za péči a podporu, které se mi dostalo od nemocnice a vlády provincie, " dodal mladík.



Země celého světa pokračují v evakuaci svých občanů z čínského Wu-chanu. O evakuaci projevilo podle ministerstva zahraničních věcí zájem i několik Čechů. Do jaké země ale z kritické oblasti odletí a zda si budou muset cestu platit sami, zatím není stále jasné.

"Uvažujeme o tom, že pokud by to nebylo do soboty vyřešené, že tam pošleme náš speciál," nechal se slyšet předseda vlády a šéf hnutí ANO.