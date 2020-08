Mladík během nepokojů střílel po lidech ze samonabíjecí pušky! Už čelí obvinění

Celý incident, který se odehrál ve městě Kenosha, kde už několik dní probíhají násilné protesty, zaznamenala kamera. Sedmnáctiletý Kyle Ritterhouse byl ozbrojen puškou a sám prohlašoval, že je členem skupiny, která brání svůj majetek, uvádí agentura Enex.

První výstřel padl u ulice Sheridan, další pak o několik ulic dále. Na záběrech je vidět, jak mladík s puškou v ruce najednou zavrávorá a padne na zem. Když se k němu seběhnou demonstrující lidé, začne střílet.

Následně se muž zvedl, na videu je vidět, že kráčí proti policejním autům, pušku má zavěšenou podél boku, ruce nad hlavou. Policisté ale kolem něj jen projíždí.

Mladík byl nakonec zadržen, policie se bránila velkým zmatkem. Okolnosti celé střelby zatím policisté příliš nekomentovali. Mladík se hlásí ke skupině lidí, kteří prohlašovali, že chránili místní majetek.

Ve Wisonsinu je podle agentury Enex povoleno nosit otevřeně zbraň, nositel ale musí být starší 18 let. Místní šerif také hovořil o tom, že by mladík mohl být členem skupiny, která chtěla asistovat a zastupovat úřad šerifa a pomáhat proti protestujícím.

Podle agentury Enex byl zadržený mladík obviněn z vraždy prvního stupně. Není jasné, jestli muž zabil obě oběti násilných protestů.

Střelba ve Wisconsinu. Pozor! Video obsahuje drastické záběry, které mohou být pro někoho nevhodné.