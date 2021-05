Policisté obvinili mladíka z napadení strážného. Hrozí mu pět let ve vězení

Policisté ve středu obvinili mladíka, který podle nich v pondělí surově napadl strážného před ostravským obchodním domem. Za to mu hrozí pět let ve vězení. Mladík se policistům k činu přiznal, uvedl ale, že si útok nepamatuje, protože předtím vypil dvě a půl lahve tvrdého alkoholu.

Ostravští policisté ve čtvrtek informovali, že začali šestnáctiletého mladíka stíhat pro podezření z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Policejní komisař podal podnět, aby šel podezřelý do vazby.

Člen ochranky byl napadený poté, co několikrát napomenul skupinku mladíků, aby opustili soukromý pozemek. I když strážný spadl, agresor s útokem nepřestal. Vše natočili svědci na mobilní telefon. Chlapci měli podle informací TV Nova údajně lézt do technických místností obchodního centra.



Policisté ve středu informovali, že dopadli podezřelého, ten se k činu přiznal, avšak uvedl, že si nic nepamatuje, protože před incidentem vypil dvě a půl láhve tvrdého alkoholu.

"Chlapec byl od roku 2018 do začátku května letošního roku umístěn ve výchovných ústavech, ze kterých však opakovaně utíkal. Je také prověřován policisty pro podezření z napadení a vyhrožování pracovníkům výchovného ústavu, ke kterému mělo dojít v únoru letošního roku," informovala mluvčí ostravských policistů Pavla Jiroušová.

Běžná sazba za trestný čin, z něhož je mladík obviněný, je v rozmezí od 3 do 10 let, ale jako mladiství může v tomto případě dostat maximálně pět let.