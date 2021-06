Mladík, který zapálil kostel v Gutech, je po smrti. Nejspíš ho zradilo srdce

Ve věku pouhých 21 let zemřel Richard T., kterého soudy před několika lety pravomocně poslaly do vězení za podpálení vzácného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Mladík měl zemřít v den maturity, podle informací TV Nova mu selhalo srdce.

O úmrtí mladíka, který v srpnu 2017 v necelých 18 letech spolu se dvěma kamarády podpálil dřevěný kostel na okraji Třince, informoval ve středu Blesk. Podle deníku skonal Richard v den, kdy měl skládat zkoušku dospělosti.

"Slyšel jsem, že měl zemřít v den maturity. Co se ale přesně stalo, netuším,“ cituje deník jednoho ze sousedů. Zdrcená rodina se chce s Richardem T. rozloučit ve čtvrtek, zemřít měl minulý týden.

Podle informací TV Nova k mladíkovu náhlému skonu vyjížděli i kriminalisté, ale nezjistili, že by na jeho smrti měl podíl někdo další. Vše nasvědčuje tomu, že mu selhalo srdce.

Dřevěný kostelík v Třinci - Gutech vzplál v srpnu 2017, šlo o žhářský útok trojice mladíků, kterým v tu dobu bylo 18 a 17 let. Nejmladší z trojice byl právě Richard T., který podle pozdějších rozsudků ke kostelíku postavil několik lahví s benzínem, další hořlavinu rozlil kolem a vše podpálil. Požár si navíc natáčel.

Zatímco jeho plnoletí kumpáni dostali pravomocné tresty ve výši osm a devět let, Richard díky tomu, že mu v době žhářského útoku bylo teprve 17 let, odešel s trestem v délce 3,5 roku. I díky tomu se mohl vrátit do školy a chystat se na maturitu.

Zpráva o mladíkově skonu přichází jen pár dní poté, co byla slavnostně vysvěcena replika kostelíku, který před necelými čtyřmi roky do základů vyhořel.

