Mladík měl brutálně zbít hasiče. "Myslel, že je otravuje," tvrdí otec

Osmatřicetiletý hasič Adrián vyrazil se svou přítelkyní na Nový rok před svůj dům v Kokavě nad Rimavicou ve středním Slovensku. Pár hodin po půlnoci měl přijít ke skupině mladých lidí a popřát jim hodně štěstí. "Najednou ho napadl nějaký Róm, dal mu dvě rány, v tom dostal ještě kopance, také do tváře," popsala přítelkyně incident portálu tvnoviny.sk.

Na místo dorazili záchranáři, kteří hasiče převezli do nemocnice se silným otřesem mozku, rozbitými zuby, zlomeným nosem i čelistí a poraněnou tváří. Během převozu byl při vědomí. Krátce na to ho lékaři převezli do nemocnice v Banské Bystrici, kde ho operovali.

Portál oslovil také rodiče sedmnáctiletého mladíka, který měl hasiče napadnout. Jejich syn se jim prý ke všemu přiznal. "Asi jim přál na Silvestra, nebo já nevím, ale náš Domino si to vysvětlil špatně. Myslel si, že je otravuje. A oni popíjeli po cestě a ublížil mu," řekl otec. Rodiče se pak vydali i za hasičovou přítelkyní, aby se jí omluvili. Podle nich však nebyla doma.

Policie nyní vyšetřuje, proč ke konfliktu došlo a zda za ním mladík opravdu stojí. Vyšetřovatel také zahájil trestní stíhání pro ublížení na zdraví a výtržnictví. Policie prosí svědky události, aby se na ni obrátili. Zatím také nebyl nikdo obviněn.