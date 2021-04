Mladík nadýchal přes dvě promile, tester na alkohol chtěl spíš vypít

Nezletilý chlapec, na kterého ve čtvrtek večer byla upozorněna hlídka městské policie v Praze, nadýchal téměř 2,5 promile. Na místo proto přijela i státní policie, která ho odvezla do nemocnice.

Skupinka kamarádů měla strach o svého kamaráda, který se v podnapilém stavu nemotorně pohyboval na nástupišti metra. Kamarádi se báli, aby chlapec nespadl pod vlak, proto přivolali hlídku městské policie. 16letý chlapec se nejdříve snažil s policisty hrát na schovávanou, pokoušel se schovat za sloup, nakonec ale strážníky uposlechl a začal spolupracovat.

Chlapce hlídka vyvedla ven ze stanice metra, kde mu strážníci provedli test na alkohol. Mladík se ale tester snažil spíše vypít. Fouknout do něj mu moc nešlo, nakonec se to ale podařilo. Alkohol tester ukázal 2,4 promile a na místo byla okamžitě přivolána Policie České republiky, která chlapce odvezla do nemocnice.

Mladík pak přiznal, že pil vodku, kterou dostal od kamaráda. Policistům tvrdil, že jeho jméno nezná, prý se oslovují pouze přezdívkami. Policie také informovala zákonného zástupce chlapce.



16letý mladík nadýchal přes dvě promile, strážníci ho převezli do nemocnice. Na video se podívejte zde: