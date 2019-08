Mladík prohrál boj s rakovinou. Jeho pes zemřel jen 15 minut po něm!

Mladému Skotovi lékaři našli nádor na mozku před osmi lety. Ukázalo se, že je zhoubný, a tak Stuart podstoupil operaci a chemoterapii. Rakovinu už se nepovedlo zastavit, rozšířila se do kostí a následně po celém těle. Píše o tom portál Daily Mirror.

Rakovina nikdy zcela neustoupila, naopak dvakrát se vrátila v momentě, kdy už si lékaři mysleli, že bude mít Stuart vyhráno. Zákeřné nemoci podlehl 11. srpna. A jeho francouzský buldoček Nero ho následoval - zemřel čtvrt hodiny poté.

"Stuart zemřel ten den kolem 13:15 a Nero zhruba o 15 minut později. Měl tři psy, ale on a Nero byli nerozluční. Nero byl tím psem, který byl pořád s ním," popsala pro portál Stuartova matka Fiona Conaghanová.

Pro mladíkovu manželku Danielle, kterou si vzal letos v lednu, to byly dvě rány naráz. S dnes 22letou dívkou byl Stuart šest let, o ruku ji požádal v roce 2017. Žili spolu ve městě Alloa, než se oba přesunuli do domu Stuartových rodičů, kde strávili jeho poslední týdny.

Když se blížil mladíkův čas, rozbila si Danielle brýle, ale nechtěla manžela opustit. Její otec se proto nabídl, že dojde pro náhradní, které měla doma. Právě tehdy našel na zemi ležícího Nera, který vypadal nemocný.

"Vzal ho na veterinární pohotovost, kde mu řekli, že si zlomil něco v páteři. Předtím byl přitom naprosto v pořádku," popsala Fiona. "O Stuarta jsme se starali doma. Věděli jsme, že to přijde, ale stejně to bylo těžké. Je to pořád šok a velké trauma, když to nakonec přijde," dodala Stuartova maminka.