Mladík promluvil o brutální vraždě Terezy (†18). "Hodně jsem o ni stál!"

Před Krajským soudem v Plzni stanul mladík, který měl podle obžaloby zavraždit osmnáctiletou Terezu. A to v den jejích narozenin. Stalo se to v květnu ve Zdemyslicích na Plzeňsku. Důvodem vraždy mělo být to, že s ním odmítla chodit.

Obžalovaný mladík měl možnost u soudu vypovídat poprvé. Působil odtažitě, nepřítomně. K činu se ale soudci přiznal. Hovořil o tom, že o dívku, kterou připravil brutálním způsobem o život, hodně stál. Ta o něj ale nejevila zájem a začala chodit s někým jiným.

Vraždu podle svých slov plánoval asi týden. Vzal si prý dva nože a šel svou oběť navštívit. Jak uvádí obžaloba, na dívku zaútočil zezadu. Vzal ji do kravaty. Měl ji povalit na zem a ubodat k smrti. Motiv je s velkou pravděpodobností jasný - zabíjet měl kvůli nešťastné lásce.

K soudu přišli i spolužáci zavražděné dívky. Ti poplakávali a nebyli schopni mluvit. V červenci televizi Nova poskytl rozhovor zdrcený otec Terezy. "Tak hrůzný čin. Já to nenazývám vraždou, v podstatě to nazývám popravou," řekl.

Prostřednictvím sociálních sítí se měl obžalovaný dokonce chlubit tím, co provedl. Ve zprávě mimo jiné měl uvést, že když ji nebude mít on, nebude ji mít nikdo. Mladíkovi hrozí až 20 let ve vězení.

V souvislosti s tímto případem policie obvinila i jeho kamaráda, kterému se měl mladík pochlubit zabitím Terezy bezprostředně poté, co to provedl. Vraždu ale neohlásil. Měl obžalovanému dokonce nabídnout alibi. Za to mu hrozí tři roky vězení.