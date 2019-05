Mladík řídil pod vlivem, při nehodě zemřeli dva lidé. Už zná trest

Šest let vězení - takový trest si u pardubického soudu vyslechl mladík, který měl loni v listopadu při dopravní nehodě na okraji města zabít dva lidi. 23etý muž byl podle policie opilý, zdrogovaný, překročil povolenou rychlost a navíc řídil auto, které nemělo platnou technickou kontrolu.

Před pěti lety mu vzali řidičák za to, že mu v těle kolovala marihuana. Teď se ukázalo, že v době tragické nehody měl být znovu pod jejím vlivem. Zemřel 25letý spolujezdec i starší řidič v protisměru.

Posudky ukázaly, že Jan Heřmanský měl v krvi navíc přes promile alkoholu. "Ty účinky se zvyšují. A ta marihuana s tím vede k tomu, že nedokáže vyhodnotit tu situaci," řekla státní zástupkyně Jana Šumpichová.

Jeho vůz navíc neměl platnou technickou a aby toho nebylo málo, do Doubravic se měl vřítit jako šílený. Do obce to byla rychlost okolo 98 km/h.

Zázrakem přežil, dva týdny byl v umělém spánku s proraženou lebkou. "Osoba byla připojena na umělou plicní ventilaci," řekl tehdy záchranář Aleš Malý. Dnes chodí Heřmanský o holi a má částečně ochrnutou levou půlku těla.

Pozůstalým prý poslal omluvný dopis a sám si údajně nepamatuje, jak se nehoda stala. "Je mi to líto, nic víc k tomu nemůžu říct," vyjádřil se Heřmanský. V jeho prospěch hovoří snad pouze ta skutečnost, že dříve soudně trestán nebyl.

Marihuanu prý kouřil několikrát týdně, večer před nehodou si měl dát pivo i panáky tvrdého alkoholu. Ráno 13. listopadu vyrazil na cestu. Dělal skladníka a v práci ho čekali za deset minut. Boural jen několik kilometrů před cílem.

Dostal šest let ve věznici s ostrahou, devět let nesmí sednout za volant. Na místě tragédie pozůstalí vybudovali pomník. Podle soudu jim má obžalovaný zaplatit na odškodném více než dva miliony korun.