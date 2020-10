Mladík se 2,5 promile sedl za volant. Způsobil tři nehody za pár minut

Hned tři dopravní nehody během několika minut způsobil mladý řidič v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Policisté ho zadrželi na místě třetí nehody, když narazil do zaparkovaného auta. Hrozí mu až tři roky vězení.

Je mu 18 let a řidičský průkaz vlastnil pouhý měsíc. A minulý čas je na místě, protože mladík o řidičák přišel po sérii dopravních nehod. Ztráta řidičského oprávnění ho ale zřejmě bude trápit nejmíň.

Vzhledem k tomu, že nadýchal dvě a půl promile, policisté ho obvinili z trestného činu řízení pod vlivem návykové látky a právě za to mu hrozí až tříletý trest. Mladík si prý půjčil auto od svého otce, vypil dvě třetiny lahve vodky a vyjel.

Nejprve při výjezdu z kruhového objezdu minul silnici, vjel na travnatou plochu a narazil do sloupu osvětlení. V jízdě pokračoval a o chvíli později porazil dopravní značku stojící na středovém ostrůvku.

Až tehdy asi uznal, že do cíle cesty nedojede a chtěl zaparkovat, jenže ani to se mu nepovedlo a narazil na parkovišti do jediného auta, které tam parkovalo. A právě tam ho policisté dopadli.

Celková škoda je minimálně 140 tisíc korun. Alespoň, že v tu chvíli bylo na silnicích Kostelce nad Orlicí prázdno a mladík tak nemohl nikoho zranit.