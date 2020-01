Mladík si točil hrátky se 17letou, stíhají ho za výrobu dětského porna

Celý případ zřejmě začal poměrně nevinně, parta mladých lidí si na chatě na Blanensku udělala vánoční večírek. Dívku s mladíkem, se kterým posléze strávila noc, podle informací policie seznámili kamarádi.

Ačkoli "do postele" s mladíkem 17letá slečna šla dobrovolně, o tom, že se její partner chystá jejich hrátky natáčet, neměla nejmenší tušení. O videu se dozvěděla prý až poté, co se s ním mladík pochlubil svým kamarádům. Od července 2019 je za to trestně stíhán.

Zřejmě ani sám hlavní aktér nevěděl, že se dopouští něčeho trestného. V červenci loňského roku si ale od kriminalistů vyslechl obvinění ze spáchání přečinu výroby a šíření dětské pornografie. Policie už podala návrh na potrestání k okresnímu soudu a mladíkovi za jeho touhu pochlubit se hrozí až tři roky za mřížemi.

"Zveřejňování fotografií nebo videí se sexuálním obsahem nezletilé osoby je trestné. Pokud takovou nahrávku kdokoliv pořídí a odešle dál, dopouští se trestného činu šíření dětské pornografie. Jak to tak bývá, materiál se poté velmi rychle šíří po sociálních sítích mezi známé, spolužáky, přátele a podobně. Samotní aktéři, ale i ostatní, kteří ho pošlou do světa, si však neuvědomují, že jejich počínání může být trestné," informuje policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

Mladík z Blanenska si podle policie zřejmě neuvědomil skutečnost, že zákon jako dítě vnímá kohokoli mladšího než 18 let. I když sex se 17letou dívkou nezákonný není, natáčení společných hrátek už ano. Viníkem navíc není jen ten, kdo nahrávku pořídil, ale i každý, kdo ji například přeposlal nebo si ji stáhl do počítače.

Zasílání textových zpráv, fotografií nebo videí se sexuálním obsahem se dle policie nazývá sexting. Obvykle si mezi sebou tenhle druh zpráv vyměňují partneři a lidé, kteří se vzájemně znají. Rozesílají ho ale i ti, kteří hledají zábavu intimního charakteru s někým, koho neznají.

Sexting má svá rizika. Pokud totiž kdokoli vyšle "do éteru" jakékoli intimní fotky nebo videa, ztrácí nad nimi kontrolu. Okamžitě se začnou šířit internetem jako lavina a smazat je v případě potřeby všechny, je téměř nemožné. Ti, kteří sdílí podobné materiály dobrovolně, se pak často stávají obětí vydírání a nátlaku.

"Informujte své děti. Mluvte s nimi o možných rizicích na internetu a ukažte jim, že se na vás mohou v případě jakýchkoliv pochybností obrátit. Naučte je, jak se na internetu bezpečně pohybovat a komunikovat. Pokud si sami nevíte rady, vyhledejte pomoc na linkách bezpečí nebo přímo na policii," vyzývá rodiče Koryťáková.