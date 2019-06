Mladík se měl předávkovat extází! Lidi pobouřila reakce klubu

Policie se zabývá případem mladíka, který se vydal do pražského klubu oslavit maturitu. Na večírku se měl předávkovat extází a po několika dnech v nemocnici zemřel. Klub vydal vyjádření, ve kterém popisuje, co se odehrálo. Jenže to mohlo působit jako návod, jak správně užívat drogy.