Mladík se měl vydávat za sexy dívky, z důvěřivců vylákal 1,5 milionu!

"První falešný ženský profil založil mladík v sedmnácti letech. Nabízel tehdy sex osmatřicetiletému muži, který o něj měl zájem. Na svém profilu měl mladík fotografie přitažlivých dívek, které stáhl z internetu. Postupně se na sociální síti seznámil se čtyřmi muži ve věku od 25 do 38 let. Tři z nich se do něj jako do ženy zamilovali a dobrovolně mu zasílali peníze na různé potřeby," popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Čtvrtý se nechal podle ní přemluvit k zaslání svých intimních fotek a pak platil za to, že se jeho snímky nikde neobjeví.

"V období necelých dvou let (od dubna 2017 do ledna 2019) si tímto nekalým způsobem mladík vydělal téměř jeden a půl milionu korun. Peníze si nechával posílat na účty kamarádů nebo známých. Každému z nich dal potom za výběr z jejich účtu provizi od několika set do tří tisíc korun," přiblížila Kozumplíková.

Peníze končily i na účtu mladíkovy přítelkyně, která neměla o "podnikání" partnera ani potuchy. "Utratili je společně za cestování a návštěvy luxusních restaurací," uvedla policejní mluvčí.

Podle vyšetřovatelů se dotyčný s nikým z podvedených ani jednou nesetkal, i když jim měl několikrát tvrdit, že už je na cestě k nim. Nebo přímo v "jejich" městě. Tak z nich dokázal vylákat další peníze - třeba za ubytování.

"Peníze mu muži posílali také na operace či pohřby jeho blízkých, zaplacení nájmu, soudní řízení či opravy auta," vypočítala Kozumplíková.

Do hledáčku kriminalistů se případ dostal na konci roku 2017, kdy se na kriminalisty ze Zlína obrátil osmatřicetiletý muž, který přišel o více než tři čtvrtě milionu korun. Posléze se ozvali další podvedení z jiných částí republiky.

"Není vyloučeno, že tento vychytralý mladý muž podvedl také další důvěřivce. Vydával se většinou za sedmadvacetiletou studentku z měst na severu Čech a po krátké době, někdy již po třech dnech, začal žádat o peníze na různé výdaje," popsala mluvčí policie použitou "legendu."

Kriminalisté mladíka čerstvě obvinili z podvodu, vzhledem k vysoké škodě může za mřížemi v případě odsouzení strávit až osm let.