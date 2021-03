Mladík si vypůjčil terénní auto. Vůz museli z vody vytáhnout hasiči

První, co hasiči v šest večer viděli, byl promočený řidič bez auta. O nějakou dobu dříve se totiž kolem písníku proháněl v teréňáku s takovou vervou, až narazil do kupy hlíny a ta ho katapultovala do vody.

"Nadýchal 1,7 promile," sdělila mluvčí policie Eva Maturová. A stejně těžko, jako se hledá jehla v kupce sena, se pátrá i po autě v hluboké vodě.

Potápěči měli několik teorií, ve které části písníku auto mohlo skončit. To se kvůli malé viditelnosti podařilo najít až po zhruba 30 minutách.

"Vozidlo je přibližně 15 metrů od břehu," popsal velitel zásahu Luboš Bartoníček. Dvoutunové auto bylo navíc zaražené do písečného dna. Potápěči se ho snažili poslepu uchytit popruhy a lany. Zásah v třístupňové ledové vodě komplikoval silný vítr, déšť a tma.

Hasiči vůz na laně tahali jako řepu, ale to nešlo. Nakonec pomohla těžká technika. Majitele pohled musel zkrátka vyděsit. A řidič mu bude mít hodně co vysvětlovat. Vozidlo si totiž měl půjčit od kamaráda a zvažovat, jestli ho koupí.

Opilec nejspíš stíhaný nebude, protože nehavaroval na silnici. Ale možná zaplatí výjezd patnácti hasičů.