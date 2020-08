Mladík skočil ze 30metrové skály do vody. Na místě utonul

Parta mladých lidí byla v kempu u Dalešické přehrady na víkendovém výletě. Šli se podívat na tamní vyhlídku. Bohužel Ondra pak dostal nešťastný nápad. Skočit ze zhruba 30 metrové výšky do vody.

"On se na to podíval a řekl, že už to skákal před 5 roky s tátou, že to tady zná. Skočil a už se nevynořil,“ říká Ondrův kamarád.

Kvůli velké hloubce policejní potápěči mladíkovo tělo našli až po 5ti hodinách. Záchranáři tak neměli vůbec šanci bojovat o jeho život.

Svou roli sehrálo i to, že před osudným skokem se podle kamarádů v partě popíjelo a i Ondra podle nich byl pod vlivem alkoholu.

"Ano, nevím kolik toho vypil, ale opilý byl,“ dodává Ondrův kamarád.

Nedávno zemřel po skoku z mostu do vody muž na Orlické přehradě a velmi nebezpečným místem je i tato lávka pro pěší v Pardubicích. Denně tam z 12 metrové výšky do řeky Chrudimky pro zábavou skočí hned několik lidí, mezi kterými jsou třeba i 12leté děti.