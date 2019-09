Mladík ukradl z pomníku americkou vlajku! Prostředník ji po měsíci vrátil

U pomníku v centru Plzně se zastavila podle svědků skupina podnapilých mladíků. Na videozáznamu je vidět, jak se dva mladíci, z nichž jeden toho druhého podpíral, snažili dostat k americké vlajce na stožáru. Hlasitě je povzbuzovali další lidé.

Mladík kamaráda ale neudržel a ten spadl k zemi. Před tím ale stačil vlajku utrhnout, zamotaný v ní skončil na zemi. Není sice patrné, kdo ji vzal a ukradl, podle svědků ale někdo z party podnapilých.

Policisté po nich sice pátrali, ale bez úspěchu. Navíc tu osudnou noc buď selhal kamerový systém, který pomník nepřetržitě sleduje, nebo si toho na operačním středisku městské policie nikdo nevšiml a strážníci tak nemohli včas zasáhnout.

Vlajku ale v pondělí dopoledne policistům předal novinář. Toho navštívil mladík, který ji měl celou dobu u sebe. Prý ji vzal, aby se neválela na zemi a měl ji u sebe schovanou.

Není jasné, zda mladík podá na policii nějaké vysvětlení, nebo si bude přát zůstat v anonymitě. Krádež vlajky by s velkou pravděpodobností byla klasifikována jako přestupek, který by řešil příslušný městský úřad. Zřejmě by se to neobešlo bez pokuty.