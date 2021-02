Mladík v kómatu "zaspal" pandemii. Virus i přesto dvakrát chytil

Josepha Flavilla srazilo auto minulý rok 1. března, když se procházel anglickým Burtonem. Stalo se tak tři týdny před tím, než ve Velké Británii vypukl celostátní lockdown. Po nehodě, při níž utrpěl poranění mozku, byl převezen do nemocnice v Leicesteru. Tam strávil 10 měsíců v bezvědomí. Mladík tak neměl tušení, jaká katastrofa se za zdmi jeho nemocničního pokoje odehrává.



Během zotavování ale mladík onemocněl covidem, a to dokonce dvakrát. Vždy se z toho dostal. Nedávno se devatenáctiletý student po téměř roce probudil z kómatu, dokonce začal hýbat končetinami.

Teenager emerges after 10-month coma with no knowledge of pandemic https://t.co/0vI3ESCMTZ — The Guardian (@guardian) February 2, 2021



Josephovi rodinní příslušníci byli nadšení, když viděli jeho pokroky, začali se ovšem obávat, jak mladíkovi vysvětlí, co se během roku stalo. "Pokud by mi před rokem někdo řekl, co se stane za poslední rok, nemyslím si, že bych tomu věřila. Obávám se, jak to Joseph vezme, čím vším jsme si museli projít," sdělila Guardianu jeho teta Sally Flavill Smithová.



Rodina ale Josepha nemohla v nemocnici navštívit kvůli pokračujícím restrikcím ve Velké Británii. Matka Sharon svého syna mohla spatřit pouze na jeho 19. narozeniny v prosinci, ovšem musela od syna držet odstup. "Cítila jsem se neuvěřitelně smutná. Čekala jsem měsíce, než se na nej budu moci podívat," sdělila Sharon.



Před nehodou byl Joseph velmi aktivní, hrál závodně hokej. V květnu měl dokonce obdržet Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Rodiče na mladíkovo uzdravení vyhlásili sbírku a podařilo se jim vybrat více než 30 000 liber (přes 880 tisíc korun).