Mladík v upraveném voze srazil dva cyklisty! Oba zemřeli na místě

Mladý řidič podle policie pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a na horizontu před zatáčkou dostal smyk. Auto narazilo do stromů a odrazilo se zpět na silnici, kde v tu chvíli projížděli dva cyklisté. Brutální náraz ani jeden z nich nepřežil. Vyšetřovatelé zjistili, že je auto na letních pneumatikách a v tuningové úpravě.

V sobotu odpoledne jel 24letý řidič v Peugotu 406 po silnici mezi obcemi Zaliny a Kaliště na Českobudějovicku. Během jízdy podle policie ale pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a před mírnou levotočivou zatáčkou dostal smyk.

Při něm přejel do protisměru, kde narazil do vzrostlých stromů. Silný náraz odhodil auto zpět na silnici, kde v tu chvíli jeli muž a žena na kolech. Auto narazilo do obou projíždějících, poté se přetočilo o 180 stupňů a opět skončilo ve stromech.

"Náraz do cyklistů byl bohužel tak silný, že utrpěli těžká polytraumata, kterým na místě podlehli. Řidič a jeho spolucestující se zranili, po prvotním ošetření je zdravotníci převezli do nemocnice," popsal mluvčí policie Milan Bajcura.

Policisté museli kvůli vyšetřování komunikaci zcela uzavřít, při ohledání vozidla zjistili, že je obuto na letních pneumatikách a je v tuningové úpravě.

"Případ si od dopravních policistů převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti," doplnil Bajcura.

Policisté prosí svědky nehody, zejména řidiče bílého Kodiaqu, aby kontaktovali linku 158.