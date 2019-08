Mladík zbil muže kvůli hudbě, ten si ponese následky do konce života

Policisté začali stíhat teprve sedmnáctiletého mladíka, který v Plzni brutálně napadl dalšího muže. Ten mladíka upozornil na hlasitou hudbu, při strkanici muž padl k zemi a zůstal ležet v bezvědomí. Mladík do něj ještě kopnul. Napadený si zřejmě ponese následky do konce svého života.

Obviněný mladík (17) z Plzně se 11. ledna s přáteli procházel po městě, přitom poslouchal hudbu z reproduktoru. Kolem sedmé hodiny večer je potkal muž (57), který mladíka napomenul, aby hudbu ztlumil.

Z mladíka jen vyšla slova: "Nebo co?" Muž ho tedy napomenul znovu. "Mladý agresor neváhal a do muže strčil tak, že ten upadl na zem a zůstal ležet v bezvědomí. Místo toho, aby zavolal na linku 155, ještě do muže v bezvědomí kopl. Celá parta z místa následně utekla," uvedla k případu mluvčí policie Michaela Raindlová.

Napadený muž utrpěl pohmoždění spánkového laloku, kvůli vážnosti zranění strávil v nemocnici více než dva týdny. Kvůli zranění nyní trpí poruchou krátkodobé i dlouhodobé paměti a poruchou řeči. Podle znalce budou následky s největší pravděpodobností trvalé.

Díky záznamům z bezpečnostních kamer z jiného napadení a vyšetřování policie se podařilo mladíka ztotožnit a vypátrat.

"Výše popsaného jednání se dopustil již v minulosti a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 8 měsíců. V neposlední řadě byl uznán vinným z provinění loupež, kterou spáchal v roce 2018. V současné době vykonává trest odnětí svobody ve věznici pro mladistvé," doplnila Raindlová.