Mladík zemřel po drogách. Kamarád, který je přinesl, dostal podmínku

Podmíněný trest dostal u soudu v Hradci Králové 20letý Tomáš Langer. Původně mu hrozilo až 18 let. Podle obžaloby totiž přinesl na večírek drogu, po které zemřel jeho kamarád.

Dvacetiletému studentovi královéhradeckého gymnázia, který se prý chystá na studium medicíny, hrozil trest v rozmezí od 10 do 18 ti let, a to za drogový delikt. Vloni v červnu nakoupil a přinesl na party nejen marihuanu, ale i extázi.

Protože už dříve asi rok drogy prodával a také sám bral, věděl, jak extázi naředit. Společně s pěti kamarády ji pak konzumovali. Jeden z nich ale později vypil zbytek kelímku sám, a dokonce ještě vyšňupal zbytek extáze, který ležel na stole.

Podle znalců do sebe tento mladík dostal dvakrát až třikrát víc drogy, než je dávka, která by vedla u dospělého člověka ke komatu. Kamarádi ale pomoc nezavolali - s předávkovaným se šli jen projít do hospody. Až tam mu zavolal pomoc jeden z hostů. Mladík nakonec po deseti hodinách od požití v nemocnici zemřel.

Tomáš Langer sice u soudu smrti kamaráda litoval, ale prohlásil, že za jeho smrt vinu nenese. Nakonec i soudce řekl, že se nepodařilo prokázat souvislost mezi obžalovaným a smrtí mladíka a obžalobu překvalifikoval.

Langer tak byl odsouzený jen za prodávání marihuany a extáze. To za necelý rok zvládl asi dvěstěkrát a soud mu udělil podmíněný trest. S tím nesouhlasí ani rodiče zemřelého ani státní zástupkyně, ta se okamžitě odvolala.