Strašná nehoda u Plzně: 5letá Ema ochrnula, babička přišla o ruku

Všech osm účastníků nehody skončilo s těžkými zraněními a pro dvě děti musel přiletět vrtulník. "Letecky jsme transportovali na urgentní příjem fakultní nemocnice v Plzni dvě děti, které utrpěly těžká zranění, ale byly při vědomí," řekla mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Přesnou příčinu nehody policisté vyšetřují. "Z dosud nezjištěných příčin řidič přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem tovární značky Audi. Za ním jela ještě pětašedesátiletá žena, který řídila Opel Astra. Vozidlo bylo při dopravní nehodě rovněž poškozeno," řekla policejní mluvčí Ivana Jelínková.

V audi, jehož posádka srážku odnesla nejvíc, seděla mladá maminka se svým přítelem, dvěma dcerkami a jejich babičkou. Právě 49letá babička Lenka přišla při nehodě o ruku. Náraz jí utrhl pravou paži u ramene, prorazil plíci a rozdrtil pánev, informuje portál Krimi-Plzeň.

Pětiletá Emička skončila se zlomenou páteří. Dívenka má vážně porušenou míchu a ochrnuté obě nohy. Holčička pravděpodobně na zbytek života skončí na invalidním vozíku. Její sestřička Viky dopadla nepatrně lépe. Dvouapůlletá dívka má "jen" otřes mozku, zlomenou ruku, tržnou ránu v obličeji a podlitiny po celém těle.

Třicetiletá maminka Bára je aktuálně v umělém spánku. Náraz jí způsobil četné zlomeniny obratlů a protrhl střeva. Lékaři o její život bojovali celou noc kvůli celkové sepsi. Její o rok starší přítel Roman skončil "pouze" se zlomeninou obratle.

O vážně zraněné příbuzné pečují strýček Jindra s tetou Věrkou. Dle jejich slov jsou obě dívky i Roman už mimo ohrožení života, babičku Lenku v pondělí lékaři probudili z umělého spánku, zůstává však ve vážném stavu. Aby alespoň částečně ulevili rodině a zajistili Emičce, která se zřejmě už nikdy nepostaví na nohy, alespoň trochu důstojný život, zřídili strýc s tetičkou transparentní účet u Fio banky.

Kdokoli by chtěl přispět libovolnou částkou, může tak učinit na tento bankovní účet: 2101745182/2010

"Když už jim nemůžeme vrátit zdraví, snad jim můžeme dát alespoň trochu důstojný život," řekl strýc Jindra ve videu, ve kterém vyzývá k pomoci rodině zničené tragédií a zároveň žádá řidiče, aby pamatovali na to, že autem mohou i zabít.

"Jako profesionální řidič bych vás chtěl požádat, pokaždé když si sedáte do auta, myslete na to, co všechno se může stát. Neříkám, abyste měli strach, ale uvědomujte si, co se může stát, dodržujte předpisy. Značky jsou k něčemu, předpisy jsou k něčemu. Držte se toho, co je dané. Jezděte bezpečně, prosím," apeluje na ostatní.