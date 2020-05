Mlékárna u Olomouce kvůli šíření koronaviru zastavila provoz

Provoz byl přerušen také v podnikové prodejně. Vedení mlékárny, která je tradičním producentem sýru Niva, řeší mimo jiné i odklon dodávaného mléka do jiných potravinářských provozů. Koronavirus se zatím potvrdil u 10 zaměstnanců otinoveského podniku.

"V karanténě jsou preventivně všichni, tedy i ti, kteří mají test negativní. Situaci konzultujeme s hygieniky. Pro odstávku jsme se rozhodli sami, ochrana zdraví je teď pro nás prioritou," řekla ředitelka Mlékárny Otinoves Hana Zouharová. Co je zdrojem nákazy vedení provozu neví a jasné informace nemají ani hygienici.

"V této situaci jsme pochopitelně nikdy nebyli. Máme téměř 90letou tradici, jsme malá mlékárna s majoritním podílem zemědělců a oceňovaným produktem. Virus může, bohužel, dostat kdokoli. To, že se to stalo některým našim zaměstnancům, mě osobně velmi mrzí a přeji jim brzké uzdravení. Současně děláme všechno pro to, abychom všechny naše prostory dokonale dezinfikovali a mohli po odstávce obnovit chod společnosti," dodala Zouharová.

Navzdory obavám vedení mlékárny z osočování a urážek, lidé v jejím okolí nemocným i ostatním pracovníkům provozu vyjádřili plnou podporu. "Držte se, myslíme na Vás a přejeme brzké a úplné uzdravení nemocným. Vám ostatním pevné nervy a ať se Vám virus vyhne obloukem. Počkáme, až otevřete, zůstaneme věrnými zákazníky," vzkazuje paní Jana.

Podle informací mluvčí Mlékárny Otinoves Evy Kijonkové se nákaza u jiných zaměstnanců zatím nepotvrdila a nakažená zůstává zhruba pětina pracovníků podniku. Ti se zatím prý cítí dobře. "Pokud víme, většina z těch zaměstnanců je asymptomatická. Nemají žádné klasické příznaky," řekla TN.CZ Kijonková.