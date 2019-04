Mluvte se svým partnerem o penězích

I proto se konfrontaci našich protějšků ohledně jejich výloh často vyhýbáme tak dlouho, dokud to nepropukne ve větší hádku. Podle průzkumu ING 25 % párů v Česku přiznává hádky zapříčiněné právě nerozvážným zacházením s financemi. U 7 % partnerů jsou takové rozepře dokonce na denním pořádku. Pětina z nás také nakupuje tajně. Někdo z toho důvodu vlastní kreditní karty, o kterých partner vůbec neví, anebo hradí své výdaje ze společného.



„Náš průzkum odhalil, že téměř třetina dotázaných neumí obětovat menší nákupy kvůli spoření. Jedná se zejména o obyvatelstvo nad 45 let. Nejlépe jsou na tom naopak mladí. Právě při těchto dílčích nákupech jde však často o nepotřebné věci, za které jsou peníze vyhazovány čistě z rozmaru nebo pro dobrý pocit,“ doplňuje Radek Sedlář, ředitel retailové sekce ING.



A důvod k tajnostem? Mnoho z nás věří, že hodnota nákupu je tak zanedbatelná, že nemá cenu o ní mluvit. I proto je pak utrácení čím dál více časté a hodnota obnosů stoupá. Důležitý je ale zároveň i přístup druhého z páru, který je podobným chováním znepokojený. Nikdo nechce osočit partnera z přílišného utrácení či nerozvážného zacházení s financemi, ozvat by se ale v případě pochybností měl.„Když opravdu nevíte, jak takovéto téma nadhodit, vždy na to můžete jít oklikou. Zmiňte se, že byste vy sami rádi začali nakládat s vašimi výdaji zodpovědněji. Uvidíte, jak se k tomu partner postaví. Nebojte se také pokusit shodnout na limitu ceny, od které se již budete chtít nad nákupy poradit společně,“ radí psycholožka Martina Viewegová.Spoření, obzvláště v partnerském životě, je nepochybně důležité. „Pokud chcete mít šťastný vztah, musíte se přes strach z takovéto konverzace přenést. Když dopustíte, aby se finanční problémy dostaly takzvaně pod povrch, často to povede k nepěkným hádkám, které mohou také vést až k rozchodu či rozvodu,“ doplňuje Martina Viewegová.Právě v současnosti se opět zvyšují úrokové sazby na spořicích účtech a vkládat na ně znovu dává smysl. V rámci kampaně „ Chytřejší spoření “ s ING Kontem můžete nyní při vkladech až do 300 000 Kč půl roku využívat atraktivní nabídky zhodnocení 2 % p. a. Zřízení, vedení i případné zrušení účtu je navíc zcela zdarma. Pokud se tedy doposud rozhodl jen jeden z vás, partner se již nemá na co vymlouvat. Spořicí účet ING Konto lze sjednat on-line během chvíle na www.ing.cz , a tak nemusíte se spořením na nic čekat.