Mnoho lidí dává nealkoholické pivo dětem, ty si mohou vytvořit závislost!

Češi jsou národem pivařů. Tento nahořklý nápoj si alespoň jednou za čas dá většina lidí. Jeho nealkoholickou ochucenou variantu se někteří dokonce nebojí dopřát i svým malým dětem.

Jenže i nealkoholické pivo, které chutná jako limonáda, většinou obsahuje do půl procenta alkoholu. I takto malá dávka může podle lékařů vést k závislosti. "Samotný název nealkoholické pivo je zavádějící, protože nealkoholické pivo malé procento alkoholu obsahuje a v podstatě alkohol je jednou z návykových látek," sdělila lékařka Alena Šebková.

"Když si vezmete, že třeba šestileté dítě může vážit kolem dvaceti kilogramů, tak už takhle malé množství alkoholu se může projevit," uvedl psychiatr Karel Nešpor.

"To dítě začne vlastně vnímat, že to je pivo, a ono nerozlišuje vlastně alkoholické/nealkoholické, je prostě něco normálního, co pít může. A může se to klidně přesmyknout na závislost na alkoholickém pivu," doplnila Šebková.

K velkým nešvarům dětí patří i pití energetických nápojů. Podle lékařů kvůli tomu nejen ztrácejí pozornost, ale hlavně ohrožují své srdce. "Jestliže dítě vypije dávku kofeinu, která by pro dospělého mnohé neznamenala, může to pro něj být velmi silný chemický impuls a dost možná to může zvýšit riziko problémů třeba s pervitinem nebo jinou budivou látkou v pozdějších letech," vysvětlil Nešpor.

Některé země, jako je Velká Británie nebo Litva, prodej energetických nápojů dětem zcela zakázaly. Zákaz se chystá i v Norsku. V České republice se o zákazu vedou debaty.

A dalším obrovským rizikem pro mladý organizmus je podle odborníků takzvané vapování, kouření elektronických cigaret a vdechování aerosolu a páry. A je prý naprosto jedno, jestli mladí lidé vapují směsi s nikotinem nebo bez něj. Více se dozvíte v reportáži TV Nova:

