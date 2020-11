Mnoho plantáží už začalo s řezáním vánočních stromků, lidé chtějí jedle

Milion a čtvrt stromků každoročně skončí o Vánocích v českých domácnostech. Zhruba polovinu do Česka přivezou kamiony, druhá roste na plantážích.

Jen z plantáže u Stříteže nad Bečvou skončí na vánočním trhu zhruba 7000 stromků, většinou jedlí. "Jsou husté, s delším jehličím, sytě zelené, takže nemáme obavy, že by se nelíbily," řekl Ivan Stejskal, pěstitel vánočních stromků.

Vypěstovat takový stromek trvá spoustu let. V zemi končí čtyřleté sazenice, na plantážích rostou zhruba do dvou až třímetrové výšky. O ty je největší zájem.

Že by v polovině listopadu uříznutý strom nevydržel do Vánoc, lidé mít strach nemusí. Jedle jsou už ve vegetativním klidu, proto neopadají. "Můžete seříznout spodek kmínku, aby ten řez byl čerstvý. A můžete stromek namočit do kyblíku s vodou a dát ho do chladné místnosti," doporučil Tomáš Pliska, správce plantáže.

Ceny vánočních stromů budou letos o pár korun nižší než v minulých letech. Kvůli koronaviru ale pěstitelé očekávají, že víc lidí si pořídí tento symbol vánočních svátků přes e-shop.