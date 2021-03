Mnoho podnikatelů nezvládá splácet úvěry. Přijde epidemie exekucí, míní ekonom

Skicentrum Říčky bylo letos v provozu osm dnů, 15krát méně než je průměr. Už před začátkem pandemie tu začali s výstavbou nové lanovky. Šedesátimilionovou investici pokryl z velké části úvěr. Aby ho bylo možné splácet, musela přijít razantní omezení.

"Nastoupili jsme už před začátkem zimy do hodně krizového režimu. Minimalizovali jsme naše výdaje a nechali běžet jenom ty nezbytně nutné, abychom dostáli závazkům bance," svěřil se ředitel skicentra Jan Duffek.

Jen od října do ledna stoupl počet nesplacených firemních úvěrů o sedm miliard korun, u živnostníků narostl o 813 milionů. Nepomáhají ani různé vládní balíčky pro podnikatele.

"Státní pomoc je pomalá a administrativně náročná a také není moc štědrá," poznamenal ekonom Štěpán Křeček. "Ten propad byl nečekaný a o to rychlejší a bolestnější," tvrdí ekonom Jan Černohorský.

Stále víc podnikatelů skomírá. Hospodské, vlekaře nebo podnikatele ve službách vládní nařízení poslalo ke dnu. A scénáře nejsou optimistické.

"Nejzasaženější jsou lidé z gastronomie, cestovního ruchu, ale i některých průmyslových odvětví. Je možné, že po této koronavirové krizi nastane další epidemie exekucí. Navíc můžeme očekávat, že bude narůstat nezaměstnanost," predikuje Křeček.

A zřejmě se krize podepíše i na hypotékách. I když úrokové sazby u hypotečních úvěrů pořád klesají, mnoho dlužníků nebude moci úvěr splácet. Do dvou let by tak podle propočtu odborníků mohlo být na trhu přes dva tisíce bytů, které banky zabavily.

Jen za loňský rok přerušilo své podnikání v Česku více než 100 tisíc lidí. Do léta podle odhadů ekonomů může zkrachovat až 40 procent podnikatelů.